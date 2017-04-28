Лауреатами Пушкинской премии стали Карина Ростковская и Владимир Баринов

В Таллинне огласили имена лауреатов Пушкинской премии. Её вручают учителям русского языка и литературы вот уже на протяжении десяти лет, передает "Актуальная камера".

Выразить благодарность и поддержать талантливых и активных педагогов русского языка и литературы в Эстонии - именно такую цель преследует Пушкинская премия вот уже на протяжении десяти лет.

"Мне, как автору учебников, приходилось часто путешествовать по Эстонии, разговаривать и общаться с преподавателями. И стало понятно, что явно не хватает внимания к преподавателям русского языка. Мы почувствовали, что наша обязанность - заняться преподавателями русского языка", - рассказала директор Института Пушкина Инга Мангус.

Пушкинской премии в номинации "Учитель русского языка как родного" удостоилась Карина Ростковская. Уже более 30 лет она преподает в начальных классах, из которых 20 лет - в Ласнамяэской русской гимназии.

Победитель в номинации "Учитель русского языка как иностранного" - представитель острова Хийумаа Владимир Баринов. Преподаватель Кярдлаской основной школы утверждает, русский язык пользуется большой популярностью у островитян.

"На острове Хийумаа была такая ситуация, когда хотели, чтобы изучался шведский язык, но родители сказали, что они хотят, чтобы был русский или немецкий. Это, наверное, связано с тем, что многие родители знают русский язык. Они думают, что могут помочь детям. Кроме того, люди чувствуют, что русский язык нужен", - пояснил учитель русского языка в Кярдлаской основной школе Владимир Баринов.

Победителей, помимо традиционных дипломов и статуэток, ждала и денежная премия.

"В прошлом году было настолько много номинантов - 57 учителей, что с прошлого года у нас остались явные фавориты. Мы уже в прошлом году решили, кто у нас будет в этом году лауреатом", - добавила Инга Мангус.

По словам организаторов и учителей, при такой поддержке, русский язык в Эстонии будет развиваться, и интерес к великому и могучему не угаснет.