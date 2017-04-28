Президент Молдавии не утвердит решение парламента совместить День Победы с Днем Европы

Президент Молдавии Игорь Додон категорически осудил решение парламента страны совместить 9 мая празднование Дня Победы с Днем Европы и заявил, что намерен его заблокировать.

Глава Молдавии, который примет участие в военном параде на 9 мая в Москве, заявил, что не утвердит решение, которое приняли в пятницу депутаты правящей проевропейской коалиции, передает ТАСС.

"Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 мая Днем Европы. Мы должны быть достойными памяти наших предков, победивших фашизм. Традиционно сотни тысяч граждан в нашей стране отмечают 9 мая День Победы. Они проходят маршем по улицам города к мемориалу по воле сердца, вопреки желанию властей. Поэтому я, как глава государства, намерен заблокировать его промульгацию", - подчеркнул Додон.