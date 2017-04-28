Лауристин: Бронзовая ночь — в чистом виде медийное событие

Беспорядки в Таллинне в апреле 2007 года в связи с решением о переносе "Бронзового солдата" являются в чистом виде медийным событием, соответствующим всем критериям этого явления.

Такое мнение высказала в пятницу в программе "Ringvaade" социолог и политик Марью Лауристин.

По ее оценке, средства массовой информации так много говорят о событиях "Бронзовой ночи", что людям начинает казаться, будто это самое важное. Лауристин считает, что апрельские беспорядки 2007 года стали одним из немногих подлинно медийных событий в Эстонии.

"Действительное событие уже затемнено его освещением в СМИ, потому что действительное событие многие наверняка уже бы забыли. У тех, кто в нем реально участвовал, оно несомненно вытеснено из памяти, поэтому что это было для них довольно-таки травмирующим событием. Исследования, которые мы проводили сразу после этого, показали, что русскоязычное население вообще не хотело об этом говорить, это было так отвратительно, что лучше это быстрее забыть. Для эстонцев между тем произошло много других важных событий, а для более молодого поколения это уже как городская легенда", - сказала Лауристин.

"Так что к настоящему времени мы имеем дело с медийным событием в чистом виде. То есть с событием, о котором СМИ так много говорят, что люди чувствуют, что хотелось бы еще и еще", - считает социолог.

По ее оценке, "Бронзовая ночь" имеет все предпосылки медийного события. "Во-первых, есть символический центр — та самая скульптура. Символы всегда нужны, чтобы возникло медийное событие. Во-вторых, очень высокая эмоциональность, насилие. А еще межнациональный конфликт. Все это соответствует определению медийного события в международной практике. Выступая с позиции исследователя СМИ, вполне логично, что это продается. А поскольку это продается, то я боюсь, что чем дальше, тем большие масштабы это событие будет приобретать", - пояснила Лауристин.