"Левадия" разгромила "Вапрус" 8:0

Футболисты "Левадии" в девятом туре чемпионата Эстонии забили по четыре гола в обеих половинах встречи, завершив матч против "Вапруса" со счетом 8:0.

Хет-триком отличился нападающий Евгений Кобзарь, еще два гола забил вышедший на замену полузащитник Марк Оливер Рооснупп, который и поставил победную точку на 77-й минуте матча. По одному мячу в ворота пярнусцев забили Римо Хунт и два легионера - итальянец Жоао Нето Морелли и камерунец Айме Марселин Гандо Биала.

В других матчах девятого тура "Флора" на выезде обыграла вильяндиский "Тулевик" со счетом 2:0, а тартуская "Таммека" на своем стадионе уступила "Нымме Калью" 1:3.