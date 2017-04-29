Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты

КНДР провела неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщили южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

"КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром", - приводит в субботу, 29 апреля, Би-би-си заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о попытке испытаний северокорейской ракеты. "Администрация знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено", - сообщил пресс-секретарь Трампа.

"Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!" - прокомментировал действия КНДР сам Трамп в Твиттере.

В интервью Рейтер в пятницу он похвалил китайского лидера за помощь в попытках обуздать Северную Корею, хотя ранее обвинял Китай в том, что он недостаточно делает для решения проблемы КНДР.

Прошлые испытания северокорейской ракеты 16 апреля тоже закончились неудачей.