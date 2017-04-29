Около 8% жителей Эстонии продолжают звонить за экстренной помощью по номеру 110 ({{commentsTotal}})
Несмотря на то, что в Эстонии уже более двух лет действует один номер экстренной помощи 112 для вызова скорой помощи, спасателей и полиции около 8% жителей страны в экстренных ситуациях по-прежнему обращаются за помощью по номеру 110.
Такие данные выясняются из статистики звонков Центра тревоги.
Набирая номер 110, люди должны учитывать, что получение помощи будет не таким быстрым.
В будущем государство планирует закрыть номер 110.
"Призываем самоуправления, учреждения и предприятия проследить за тем, чтобы в инфоматериалах и на инфодосках жителям не предоставлялась ложная информация: номер 110 следует везде заменить на номер 112", - говорится в заявлении Центра тревоги.
На единый номер вызова экстренной помощи 112 Эстония перешла 11 февраля 2015 года.
Редактор: Сергей Михайлов