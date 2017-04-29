Фирма Elisa не хочет отменять плату за роуминг

Компания Elisa подала в Департамент технического надзора ходатайство о присоединении к так называемому механизму самодостаточности. Присоединение позволит Elisa в этом году воздержаться от соблюдения вступающего в силу 15 июня регламента “Roam like home“.

Руководитель Elisa Сами Сеппянен отметил, что к механизму самодостаточности могут присоединяться только те операторы, у которых отечественные расценки на мобильный интернет-доступ ниже оговоренных оптовых цен для всего Европейского союза, передает в субботу пресс-служба предприятия.

"Оптовая цена – это сумма, которую эстонский оператор должен заплатить оператору той страны, в которой его клиент потреблял роуминговый мобильный интернет. С 15 июня этого года оптовая цена составит 7,7 евро за гигабайт, а с 1 января 2018 года – 6 евро за гигабайт. Внедрение механизма самодостаточности позволит оператору в дальнейшем взимать с клиента в роуминге плату, равную оптовой цене", пояснил Сами Сеппянен.



Согласно руководителю Elisa, во многих государствах Западной и Южной Европы расценки на услуги мобильной связи гораздо выше, а объемы потребления гораздо ниже, чем в странах Балтии и Скандинавии.

"Если бы мы уже в этом году полностью присоединились к роуминговому регламенту Европарламента, то нам пришлось бы приравнять свои расценки к общеевропейским, то есть наши клиенты стали бы платить больше за мобильный интернет, что привело бы к спаду спроса. Повышение цен было бы ощутимым", - добавил Сами Сеппянен.

"Поскольку клиенты операторов мобильной связи на севере Европы потребляют в 10 раз больше мобильного интернета по сравнению с клиентами операторов южного региона, присоединение к регламенту означало бы повышение цен именно для наших клиентов", - подчеркнул он.

Сами Сеппянен подчеркивает, что отмена роуминговых надбавок является выгодной для потребителей тенденцией, но это нельзя делать в ущерб инновационным операторам Северной Европы, чьи клиенты интенсивно потребляют мобильный интернет и будут вынуждены косвенно оплачивать давно назревшие инвестиции южных операторов.

"Считаю, что Elisa следует присоединиться к роуминговому регламенту лишь после нормализации оптовых расценок всех операторов и снижения цены мобильной передачи данных до менее 1 евро за гигабайт", - заключил Сами Сеппянен.