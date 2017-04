"Политрулет": парламентская свадьба, гребец Евгений, дядя Юри и таксист-президент

На прошлой неделе "Политрулет" не вышел по банальной причине - весенней усталости. По той же причине он мог не выйти и сегодня. Но разве можно было отсиживаться в обороне, когда к труду на благо человечества с таким энтузиазмом призывает вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (смотри ниже). Ура!

Трудовой энтузиазм недели: Арво Сарапуу

Столичный вице-мэр обратился с приветствием к участникам общегородского субботника в Санкт-Петербурге, который проводится 29 апреля одновременно с толоками на берегу Финского залива в Таллинне, Хельсинки и Турку.

Заголовок недели: "Раэпресс"

Пресс-служба таллиннской мэрии "Раэпресс" на русском языке периодически радует журналистов необычными заголовками. Получаешь вот письмо с заголовком "Оперный театр тоже нельзя насиловать", и возникают какие-то странные и неприличные думы.

Дальнейший текст сообщения не слишком проясняет, что автор имел в виду. Вкратце суть истории такова. "Актуальная камера" на эстонском языке сделала сюжет, который на портале ERR.ee получил заголовок "В Таллинне вместо планировавшегося на берегу моря здания национальной оперы построят бензозаправку". По мнению и.о.мэра Таллинна Таави Аас, такая трактовка вводит читателя в заблуждение, формируя мнение, будто Таллинн злонамеренно остановил запланированное строительство театра.

"Нельзя построить здание национальной оперы на берегу моря, если этого не хотят ни сам театр, ни Министерство культуры. Строительство здания оперы около порта было лишь одним из вариантов, который даже не очень серьезно обсуждался", - сказал Аас. И вот эта скупая фраза чиновника привела к такому яркому заголовку про насилование оперного театра.

Пост недели: Евгений Осиновский

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию журналистов, пришедших на пресс-конференцию правительства. "Журналисты слушают обзор министра финансов про стратегию государственного бюджета. Задумчивые лица. Не знаю, о чем думают", - подписал фото министр.

Фото недели: Юри Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас пришел в передачу ETV2 "Детская комната" (Lastetuba). Глава правительства рассказал странному полосатому персонажу по имени Тимму и ведущему Микку Юрьенсу о своей работе, семье, а также сколотил скворечник.

Фото: Кайрит Лейбольд, ERR

Доброволец недели: Яак Мадисон

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон решил стать добровольцем - помощником полицейского и в конце прошлой недели вместе с другими 25 кандидатами на эту должность сдавал зачет, после чего снялся в видео Пыхьяской префектуры (в правом углу).

Позднее Мадисон написал на своей странице в соцсети, что хотел стать помощником полицейского еще во времена "Бронзовой ночи", но тогда ему было всего 16 лет.

В ноябре 2016 года Мадисон познакомился с работой помощников полицейского в столичном районе Ласнамяэ, после чего принял решение весной 2017-го пройти курсы.

Свадьба недели: Сирет Котка и Мартин Репинский

Долгожданная свадьба двух членов Рийгикогу от Центристской партии, которые начали близко общаться друг с другом после парламентских выборов 2015 года, пройдет в воскресенье, 30 апреля. Венчание состоится в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, а само празднование пройдет на мызе Мяэтагузе, сообщает "Северное побережье".

Репинский был крещен в православной церкви уже в малолетстве, а его невеста перешла в православную веру перед предстоящим венчанием — ранее она была некрещеной. Репинскому и Котка по 30 лет. У Репинского есть ребенок, рожденный в гражданском браке.

Свадьбу должны посетить премьер-министр Юри Ратас, министр экономики Кадри Симсон и министр государственного управления Михаил Корб. Еще среди гостей, кроме беспартийных и центристов, есть социал-демократы и члены IRL. Экс-лидер центристов Эдгар Сависаар, по словам Репинского, не придет.

Тамадой будет Николай Бенцлер, недавно признанный лучшим эстонским актером второго плана. О музыке позаботятся Эдуард Томан и виолончельный квартет "C-Jam".

Спортсмен недели: Евгений Осиновский

Министр труда и здравоохранения сегодня у нас сразу в двух рубриках. И абсолютно заслуженно. В субботу, 22 апреля, Осиновский вместе с репортером передачи ETV "Очевидец" Кристьяном Пихлом на байдарке преодолел гребной марафон на реке Выханду. Сто километров были пройдены за 16 часов, 14 минут и 28,6 секунд, что дало 128-е место в общем зачете. Тренироваться Осиновский и Пихл, не имевшие ранее опыта в гребле, начали в середине февраля.

Фото: ERR

И так далее:

Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

Виктория Ладынская претендует на пост вице-председателя IRL

Ратас советует Лиги извиниться за публичное оскорбление Сестера

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сохранил свою должность

Самоирония недели: Тоомас Хендрик Ильвес

Экс-президент Эстонии открыл для себя американский анимационный сериал "Приграничный городок" (Bordertown) и поделился в соцсетях своими впечатлениями от одного яркого эпизода.

The fate of ex-Estonian presidents at minute 4:09. https://t.co/s98FBaEDrQ @DarthPutinKGB