На шоссе Пярну-Раквере автобус с российскими номера съехал в кювет

В субботу, 29 апреля, утром у виадука Мяо на шоссе Пярну-Раквере в Ярвамаа выехал в кювет пассажирский автобус с российскими номерными знаками, люди в аварии не пострадали.

Газета Järva Teataja пишет, что прибывший из Санкт-Петербурга автобус с российскими номерными знаками, в котором находилось 46 человек, за двести метров до виадука Мяо вылетел с трассы направо в кювет, передает BNS.

Пассажиры, направлявшиеся в Ригу, сообщили, что водитель по неизвестной причине потерял контроль над автобусом, который повернулся и остановился в ручье. Сам водитель также не мог объяснить произошедшее. По словам людей, снег не шел, но на дороге было мокро.

Задняя часть автобуса погрузилась в канаву с водой. Пассажиры сами выбрались из автобуса и отправились на ближайшую заправочную станцию Circle K, чтобы согреться.

Никто из людей не пострадал, у автобуса также не заметно существенных повреждений. Поскольку автобус не может без посторонней помощи вернуться на дорогу, для пассажиров вызвали автобус на замену.

Пайдеский оперативный руководитель Спасательного департамента Андрей Рикберг сказал, что спасатели не отреагировали на этот инцидент.

"Мы знали об аварии, потому что один из наших сотрудников проехал мимо. Поскольку никто не пострадал, а автобус удержался на колесах, мы не сочли нужным выезжать на место. Тем более, что у нас в любом случае нет техники, с помощью которой можно было бы вытащить автобус из канавы", - сказал он.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк сказала, что патруль побывал на месте происшествия. Водитель сообщил, что все в порядке и все справятся сами. Водитель был трезв.