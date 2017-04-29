Полиция до сих пор не завершила расследование побега задержанных из арестантского дома в Нарве

Полиция все еще продолжает внутреннее расследование обстоятельств побега двух задержанных из арестантского дома в Нарве. Инцидент произошел 28 января. Сбежавших удалось задержать при помощи плана "Перехват".

"В данный момент расследование еще идет и все факты происшествия выясняются", - ответила на запрос корреспондента портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.

Как писал rus.err.ee, 28 января 26-летний Артур в момент, когда ему оказывали медицинскую помощь, напал на работника арестного дома. Мужчина завладел рабочим удостоверением работника и освободил другого задержанного - 28-летнего Дмитрия. После этого двое мужчин скрылись с территории Нарвского полицейского участка.

Тем же вечером их задержали.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства инцидента, начато дисциплинарное расследование", - говорил тогда глава нарвской полиции Сергей Андреев.