rus.err.ee

Начинающийся ремонт круговой развязки Хааберсти затруднит движение транспорта ({{commentsTotal}})

Перекресток Хааберсти.
Перекресток Хааберсти. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Во вторник, 2 мая, начнутся строительные работы по реконструкции круговой развязки в районе Хааберсти – одного из самых загруженных перекрестков эстонской столицы.

Как передает "Раэпресс", во время первого этапа, который продлится до 15 мая, у развязки установят остановку общественного транспорта и построят пешеходный переход.

На это время организация движения на перекрестке еще не изменится. Однако на участке, ведущем с улицы Ыйсмяэ на улицу Эхитаяте, для участников движения останутся открытыми по одному ряду в каждом направлении.

Для пешеходов в зоне строительства будет проложена специальная временная дорожка.

Строительная фирма Nordecon предупреждает, что из-за ремонтных работ движение транспорта будет затруднено. Водителям советуют запастись временем и терпением.

Согласно проекту, в ходе работ будет построено два туннеля: под улицей Эхитаяте теэ длиной 38 метров и под Палдиским шоссе длиной 54 метра. Кроме того, над перекрестком с круговым движением предусмотрено строительство 277-метрового виадука, который соединит две части Палдиского шоссе, а по всем направлениям от развязки будут отходить велосипедно-пешеходные дорожки.

Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре появится перекресток со светофорами, а остальные работы должны быть закончены к августу следующего года.

Стоимость работ - около 20 млн евро, 85% поступят из средств ЕС.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Перекресток Хааберсти.Перекресток Хааберсти.
Начинающийся ремонт круговой развязки Хааберсти затруднит движение транспорта
Полиция.Полиция.
На шоссе Пярну-Раквере автобус с российскими номера съехал в кювет
Работники Центра тревоги.Работники Центра тревоги.
Около 8% жителей Эстонии продолжают звонить за экстренной помощью по номеру 110
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.

Жители Пыхья-Таллинна провели пикет против открытия пункта по обмену шприцев

Обновлено: 20:54 

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры"

Запуск ракеты в Северной Корее, архивное фото.Запуск ракеты в Северной Корее, архивное фото.
Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты
Посол России в Эстонии Александр Петров.Посол России в Эстонии Александр Петров.
Посол РФ Александр Петров: убийца Дмитрия Ганина должен быть осужден

Россия надеется, что убийца погибшего в ходе апрельских беспорядков Дмитрия Ганина, будет осужден, только после этого можно будет закрыть дело - об этом заявил сегодня посол России в Эстонии Александр Петров. Министр юстиции Урмас Рейнсалу в ответ заявил, что сегодня проверяется, насколько правильно было проведено следствие и не было ли в его ходе нарушений, передает "Актуальная камера".

Игроки таллиннской "Левадии".Игроки таллиннской "Левадии".
"Левадия" разгромила "Вапрус" 8:0
Букмекеры не верят в то, что Анетт Контавейт (слева) может победить Марию Шарапову.Букмекеры не верят в то, что Анетт Контавейт (слева) может победить Марию Шарапову.
Прогнозы букмекеров оправдались: Контавейт проиграла Шараповой в двух сетах
Обновлено: 21:45 
Борис Гребенщиков.Борис Гребенщиков.
В Таллинне Борис Гребенщиков обещает сыграть для Бога
Мнение / Интервью
Андрей КрашевскийАндрей Крашевский
Андрей Крашевский: британский урок борьбы с популизмом остался незамеченным в Европе

Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.

Марью Лауристин.Марью Лауристин.
Лауристин: Бронзовая ночь — в чистом виде медийное событие
Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд призвала смелее бороться с разрывом зарплат
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Завоевание свободы попранием или итоги "Бронзовой ночи"
ИДА-ВИРУМАА
Нарвский колледж.Нарвский колледж.
В Нарвском колледже пройдут "майские чтения" на тему русской литературы и культуры
Полиция до сих пор не завершила расследование побега задержанных из арестантского дома в Нарве
Слева от Кесклиннаской гимназии в Нарве построят новую госгимназию.Слева от Кесклиннаской гимназии в Нарве построят новую госгимназию.
Новую гимназию в Нарве построят по соседству со стадионом "Фама-Калев"
НарваНарва
В Нарве в 17-й раз пройдет весенняя ярмарка
Рихард Рооден.Рихард Рооден.
На тропе в Кохтла-Нымме открыл сезон 93-летний ветеран эстонского ориентирования
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Расследование "Инсайта": заказать наркотики по интернету просто, быть пойманным – еще проще
Владимир Волошин преодолел 1130 км супермарафона.Владимир Волошин преодолел 1130 км супермарафона.
Нарвитянин Владимир Волошин завершил свой благотворительный супермарафон в 1130 км
10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.
Краткая видеохронология "Бронзовой ночи": май 2006 - апрель 2007
ЗА РУБЕЖОМ
Противовоздушная оборонительная система «Панцирь-С».Противовоздушная оборонительная система «Панцирь-С».
Россия привела в боевую готовность ПВО после ракетного запуска КНДР
Президент Молдавии Игорь Додон.Президент Молдавии Игорь Додон.
Президент Молдавии не утвердит решение парламента совместить День Победы с Днем Европы
Флаг Черногории.
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
Обновлено: 28.04
Папа Римский в Каире: любое насилие во имя религии недопустимо
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США пригрозил КНДР военными мерами на Совбезе ООН
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Фирма Elisa не хочет отменять плату за роуминг

Компания Elisa подала в Департамент технического надзора ходатайство о присоединении к так называемому механизму самодостаточности. Присоединение позволит Elisa в этом году воздержаться от соблюдения вступающего в силу 15 июня регламента “Roam like home“.

Карина Ростковская и Владимир Баринов.Карина Ростковская и Владимир Баринов.
Лауреатами Пушкинской премии стали Карина Ростковская и Владимир Баринов
Мокрый снег.Мокрый снег.
Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП
Обновлено: 28.04
ФОТО: на стройке новой Таллиннской тюрьмы состоялся праздник стропил
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Работа банков 1 мая в Эстонии будет ограничена
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстонские ID-карты будет изготавливать французская фирма
K-komando.K-komando.
Эстонская полиция отработала нейтрализацию "террористов" на круизном судне
ЭКОНОМИКА
Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.
Минфин Финляндии прогнозирует опережающий прогнозы рост экономики
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Lidl собирается открыть магазин в Ласнамяэ
28.04
Прибыль госкомпании Eesti Energia за три месяца выросла в 2,5 раза
27.04
Правительство Эстонии поддержало предложение оштрафовать "Газпром"
27.04
Правительство утвердило бюджетную стратегию на 2018-2021 годы Обновлено
27.04
Сын Армина Кару начал торговать инвестиционными бриллиантами
27.04
Убытки Baltika за первый квартал составили 590 000 евро
СПОРТ
Зепп Блаттер был допрошен во Франции.Зепп Блаттер был допрошен во Франции.
Власти Франции проверяют на предмет коррупции получение Россией ЧМ-2018 по футболу
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов остался за бортом турнира в Узбекистане
Отт Тянак готов догнать фаворитов.
Началось "Ралли Аргентина", Тянак пока идет девятым
Болельщики
Гандболисты "Кехра" выиграли первый матч полуфинальной серии
Обновлено: 27.04
Волейболисты тартуского "Бигбанка" дают бой таллиннскому "Сельверу" в финальной серии
Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте сыграет с Анетт Контавейт
Владимир Иванов идет дальше.Владимир Иванов идет дальше.
Владимир Иванов вышел в полуфинал на турнире в Узбекистане
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте обыграла шестую ракетку мира
Мария Шарапова празднует победу.Мария Шарапова празднует победу.
Шарапова одержала победу в первом матче после 15-месячной дисквалификации
КУЛЬТУРА
Художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.Художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.
В Йыхвиском балетном фестивале принимают участие гости из Китая
Эстония и Франция заключили соглашение о кинематографе.Эстония и Франция заключили соглашение о кинематографе.
Эстония и Франция упростили сотрудничество в области кинематографа
В Хаапсалу в пятницу открывается фестиваль фильмов ужасов HÕFF
Здание старого Анатомикума.Здание старого Анатомикума.
Часть изучаемых в Вильяндиской академии культуры курсов можно будет пройти и в Тарту
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидении"
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Спасатели.Спасатели.
На подстанции Elering в Пайде вспыхнул пожар
Cвобода СМИ в мире находится сейчас на самом низком уровне за последние 13 лет.Cвобода СМИ в мире находится сейчас на самом низком уровне за последние 13 лет.
Freedom House: свобода СМИ на планете на самом низком уровне за 13 лет
Пляж Пирита в Таллинне неизменно пользуется популярностью.Пляж Пирита в Таллинне неизменно пользуется популярностью.
Этим летом на двух пляжах Таллинна и в Пярну будут развеваться голубые флаги
Луна.Луна.
Евросоюз совместно с Китаем намерены построить деревню на Луне
Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.
Безвизовому режиму между Эстонией и Финляндией исполняется 20 лет
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

Радио 4 – 24 года!

Специальная праздничная программа

Смотрите на ETV+
Последние новости
13:52
В Нарвском колледже пройдут "майские чтения" на тему русской литературы и культуры
13:44
Начинающийся ремонт круговой развязки Хааберсти затруднит движение транспорта
12:52
Полиция до сих пор не завершила расследование побега задержанных из арестантского дома в Нарве
12:43
На шоссе Пярну-Раквере автобус с российскими номера съехал в кювет
11:58
Фирма Elisa не хочет отменять плату за роуминг
11:31
Россия привела в боевую готовность ПВО после ракетного запуска КНДР
10:45
На подстанции Elering в Пайде вспыхнул пожар
10:37
Около 8% жителей Эстонии продолжают звонить за экстренной помощью по номеру 110
10:21
Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты
28.04
В субботу снова дождь и мокрый снег
28.04
Прогнозы букмекеров оправдались: Контавейт проиграла Шараповой в двух сетах Обновлено
28.04
"Левадия" разгромила "Вапрус" 8:0
28.04
В Йыхвиском балетном фестивале принимают участие гости из Китая
28.04
Лауреатами Пушкинской премии стали Карина Ростковская и Владимир Баринов
Полезно знать
Топ читаемости
28.04
Жители Пыхья-Таллинна провели пикет против открытия пункта по обмену шприцев Обновлено
28.04
ФОТО: на стройке новой Таллиннской тюрьмы состоялся праздник стропил
27.04
Нарвитянин Владимир Волошин завершил свой благотворительный супермарафон в 1130 км
28.04
Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП Обновлено
28.04
ООН: потери Запада от санкций превысили потери России в два раза
28.04
Лауристин: Бронзовая ночь — в чистом виде медийное событие
28.04
В Нарве в 17-й раз пройдет весенняя ярмарка
28.04
Актуальная камера 28.04.2017 (20:00)
28.04
Сознавшийся в убийстве Таранкова Юрий Воробей получил 9,5 лет тюрьмы Обновлено
27.04
Расследование "Инсайта": заказать наркотики по интернету просто, быть пойманным – еще проще
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 28.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Днем облачно, дождь и мокрый снег.
В субботу снова дождь и мокрый снег
Эстония
Посол России в Эстонии Александр Петров.
Посол РФ Александр Петров: убийца Дмитрия Ганина должен быть осужден
Научный фестиваль школьников.
Сегодня в Таллинне школьников наградят за лучшие научные работы
Свалка.
"Инсайт": мусорным войнам в Таллинне пока нет конца
Пожар.
Оперативная группа готовит проект программы по защите населения в кризисной ситуации
Врачи.
Врачи и медсестры: рост зарплат должен сократить отток специалистов за границу
Старое здание Эстонского национального музея.
Старое здание Эстонского национального музея поссорило студентов и тартуские власти
За рубежом
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04