Начинающийся ремонт круговой развязки Хааберсти затруднит движение транспорта

Во вторник, 2 мая, начнутся строительные работы по реконструкции круговой развязки в районе Хааберсти – одного из самых загруженных перекрестков эстонской столицы.

Как передает "Раэпресс", во время первого этапа, который продлится до 15 мая, у развязки установят остановку общественного транспорта и построят пешеходный переход.

На это время организация движения на перекрестке еще не изменится. Однако на участке, ведущем с улицы Ыйсмяэ на улицу Эхитаяте, для участников движения останутся открытыми по одному ряду в каждом направлении.

Для пешеходов в зоне строительства будет проложена специальная временная дорожка.

Строительная фирма Nordecon предупреждает, что из-за ремонтных работ движение транспорта будет затруднено. Водителям советуют запастись временем и терпением.

Согласно проекту, в ходе работ будет построено два туннеля: под улицей Эхитаяте теэ длиной 38 метров и под Палдиским шоссе длиной 54 метра. Кроме того, над перекрестком с круговым движением предусмотрено строительство 277-метрового виадука, который соединит две части Палдиского шоссе, а по всем направлениям от развязки будут отходить велосипедно-пешеходные дорожки.

Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре появится перекресток со светофорами, а остальные работы должны быть закончены к августу следующего года.

Стоимость работ - около 20 млн евро, 85% поступят из средств ЕС.