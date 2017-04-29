В Нарвском колледже пройдут "майские чтения" на тему русской литературы и культуры

Россия надеется, что убийца погибшего в ходе апрельских беспорядков Дмитрия Ганина, будет осужден, только после этого можно будет закрыть дело - об этом заявил сегодня посол России в Эстонии Александр Петров. Министр юстиции Урмас Рейнсалу в ответ заявил, что сегодня проверяется, насколько правильно было проведено следствие и не было ли в его ходе нарушений, передает "Актуальная камера".