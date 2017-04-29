В Нарвском колледже пройдут "майские чтения" на тему русской литературы и культуры ({{commentsTotal}})
В Нарвском колледже с 8 по 12 мая состоится серия научно-популярных лекций "Майские чтения - 2016", посвященных русской литературе и культуре, которые прочитают ученые из Санкт-Петербурга и Тарту.
Ученые-филологи, искусствоведы, писатели представят вниманию широкой публики открытые научно-популярные лекции по истории русского языка, литературы и культуры, по русской истории и поделятся своими размышлениями о творческом процессе, передает пресс-служба Нарвского колледжа Тартуского университета.
Программа "майских чтений" доступна здесь.
Редактор: Сергей Михайлов