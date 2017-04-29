Нарвский "Транс" впервые за четыре года обыграл силламяэский "Калев"

В субботу, 29 апреля, в матче 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе нарвский "Транс" обыграл силламяэский "Калев".

Первый в новом сезоне матч принципиальных соперников прошел на стадионе "Фама" в Нарве и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 18-й и 27-й минутах отличился белорусский форвард "Транса" Дмитрий Ковб, но перед самым перерывом Роман Григоревский сократил разрыв до минимума. Однако практически сразу после перерыва ивуариец Ири забил третий гол нарвитян.

До этого на протяжение последних четырех лет "Трансу" не удавалось обыгрывать "Калев". И если долгое время флагманом ида-вируского футбола считался "Транс", то в последние годы это звание отошло к силламяэсцам.

Однако нынешний сезон "Транс" проводит успешнее "Калева". После первого круга команда из пограничного города набрала 16 очков и занимает в таблице четвертое место.

Силламяэский клуб с пятью баллами идет на девятом, предпоследнем месте.

В последний раз до этой субботы "Транс" побеждал "Калев" 16 апреля 2013 года в матче на Кубок Эстонии (2:1 дома), а последняя победа в чемпионате была достигнута 27 октября 2012 года - 3:0 на выезде.