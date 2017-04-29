Ратас: Европейский союз готов к переговорам по брекситу

Премьер-министр Юри Ратас в субботу, 29 апреля, принимает участие во внеочередной встрече Европейского совета, на которой лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по брекситу.

Собирающийся в формате внеочередной встречи 27 стран-членов Европейского союза Европейский совет примет установки на переговоры по выходу Соединенного королевства из Европейского союза, передает пресс-служба правительства.

В установках будут определены рамки переговоров и выработана общая позиция ЕС и принципы, которых будут придерживаться в ходе переговоров.

"Считаю важным сохранение единства Европейского союза и, в первую очередь, достижение консенсуса по вопросам прав граждан и финансовым вопросам. Для Эстонии приоритетом является сохранение нынешнего статуса и прав граждан Евросоюза в максимально возможном масштабе. Мы также считаем важным, чтобы наши предприниматели и в будущем по-прежнему могли беспрепятственно работать в Соединенном королевстве, и чтобы были обеспечены нынешние принципы, исходящие из права Европейского союза", - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр вернется в Эстонию в субботу поздно вечером.