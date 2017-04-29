Наставник "Транса": четвертое место - хорошо, но хотелось бы большего

Главный тренер нарвского "Транса" Адьям Кузяев доволен тем, как выступают его подопечные в нынешнем чемпионате Эстонии по футболу. Первый круг команда из пограничного города завершила на четвертом месте.

В субботу, 29 марта, "Транс" со счетом 3:1 обыграл силламяэский "Калев".

- Насколько вы довольны действиями команды в матче против "Калева"?

- Сегодня у нас получилось все из того, что я запланировал на эту игру. Думаю, что матч понравился зрителям. Это было настоящее дерби. Футболисты "Калева" вышли на игру с очень серьезным настроем, но у нас был свой план. А одним из ключевых факторов успеха стала сумасшедшая самоотдача наших игроков.

- "Транс" четыре года не обыгрывал "Калев". На вас давила эта неприятная серия?

- Сильно давила. Под моим руководством в прошлом сезоне "Транс" один раз сыграл с "Калевом" вничью и потерпел три поражения. Я переживал. Обыграть "Калев" было для меня вызовом. И я рад, что сегодня нам удалось это сделать.

- Уже в следующую пятницу вам предстоит следующая очная встреча, но уже в Силламяэ. Там будет сложнее, чем сегодня?

- Конечно, хотелось бы повторить сегодняшний результат, но думаю, что игра будет для нас более сложной. "Калев" неудачно начал этот чемпионат, а поражение от "Транса" их еще больше разозлило. Перед своей публикой они будут стараться реабилитироваться. Нас ждет очень трудный поединок.

- Первый круг "Транс" завершил на четвертом месте. Довольны?

- Очень. У нас новая команда. Много новичков и молодых игроков. Перед стартом чемпионата были определенные опасения. Но ребята прибавляют от матча к матчу, понимают мои требования. Хотя для дальнейшего прогресса нам необходимо проделать еще много работы.

- Способен ли "Транс" в этом сезоне побороться за медали?

- Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В футболе также - всегда хочется большего. Если мы решим, что четвертое место - это наш потолок, то остановимся в развитии и покатимся вниз. Задачи надо всегда ставить высокие. Но чемпионат сложный. Пока мы прошли лишь один круг. Конечно, хотелось бы и дальше продолжать побеждать.