Лидеры страны ЕС приняли стратегию по переговорам с Британией по брекситу

Саммит ЕС, на котором Эстонию представлял премьер-министр Юри Ратас, исключил возможность любых сепаратных переговоров европейских стран с Лондоном об отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом говорится в принятой в субботу на саммите ЕС стратегии по переговорам с Великобританией, передает ТАСС.

"Чтобы не подрывать позиции Евросоюза, не будет никаких сепаратных переговоров между отдельными странами - членами (ЕС) и Великобританией по вопросам выхода из Евросоюза", - говорится в тексте документа.

Более того участники саммита подчеркнули, что сначала Великобритания должна урегулировать с ЕС условия своего выхода из состава сообщества и только после этого будут обсуждаться все вопросы будущих отношений Лондона с Евросоюзом.

При этом, согласно тексту документа, ЕС готов заключить торговое соглашение с Великобританией только после того, как эта страна покинет сообщество.

"Основываясь на интересах союза, Совет ЕС готов начать работу над соглашением по торговле и завершить ее только после того, как Соединенное Королевство не будет больше страной-членом (Евросоюза)", - отмечается в документе.

Пока же Великобритания остается членом ЕС и должна выполнять все взятые на себя обязательства, подчеркивается в тексте стратегии.

В документе также отмечается, что после брексита Лондон сможет остаться частью единого европейского рынка, но лишь при условии выполнения всех без исключения существующих норм.