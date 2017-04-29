Из-за непогоды отменен матч чемпионата Эстонии по футболу между "Инфонетом" и "Пайде"

Намеченный на вечер субботу поединок 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу между столичным "Инфонетом" и командой "Пайде" из-за экстремальных погодных условий перенесен на воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС).

Планировалось, что игра начнется в 19:00 на поле у Ласнамяэского легкоатлетического манежа на улице Пунане - домашнем стадионе "Инфонета". Однако из-за непогоды ее перенесли на воскресенье. Начало матча осталось тем же.

"Решение принимали ЭФС и наш клуб совместно. Проведению матча помешали как выпавший снег, так и сильный ветер. И если снег можно было бы убрать, то бороться со штормом не в наших силах. От сильного ветра попадали даже рекламные щиты. Для зрителей смотреть футбол в таких условиях не комфортно", - объяснил корреспонденту портала rus.err.ee исполнительный директор "Инфонета" Дмитрий Скиперский.

"На воскресенье синоптики обещают погоду получше. После 17 часов, согласно прогнозу, будет светить солнце. Температура ожидается около 4 градусов тепла", - добавил Скиперский.

Поединок между "Инфонетом" и "Пайде" завершит программу 9-го тура и одновременно всего первого круга чемпионата.