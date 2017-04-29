В Эстонии из-за шторма обесточены свыше 3100 домов, Таллиннский аэропорт не принимал самолеты

В субботу вечером из-за сильного шторма без электричества оставались свыше 3100 домохозяйств в пяти уездах страны. Таллиннский аэропорт из-за плотной облачности со второй половины дня почти до 9 часов вечера практически не принимал самолеты.

По сообщению Elektrilevi, в 21 час из-за бушующего ветра перебои в электроснабжении наблюдаются в пяти уездах из 15. При этом больше всего обесточенных домов оказалось в Ляэне-Вируском и Харьюском уездах - 1574 и 1176 соответственно.

Специалисты продолжают заниматься устранением неполадок.

Таллиннский аэропорт после 13 часов принял лишь один самолет - борт из Киева приземлился в 18:55, с опозданием почти на полтора часа. Остальные лайнеры не могли приземлиться из-за облачности и тумана, но после 20:30 ситуация нормализовалась.