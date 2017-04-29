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В Эстонии из-за шторма обесточены свыше 3800 домов, Таллиннский аэропорт не принимает самолеты ({{commentsTotal}})

Последствия шторма ликвидируют в том числе и спасатели.
Последствия шторма ликвидируют в том числе и спасатели. Автор: Спасательный департамент
Эстония
Эстония

В субботу вечером из-за сильного шторма без электричества остались свыше 3800 домохозяйств по всей стране. Таллиннский аэропорт из-за плотной облачности со второй половины дня практически прекратил принимать самолеты.

По сообщению Elektrilevi, в 19 часов из-за бушующего ветра перебои в электроснабжении наблюдаются в восьми уездах из 15. При этом больше всего обесточенных домов оказалось в Ляэне-Вируском и Харьюском уездах - 2300 и 1300 соответственно.

Специалисты занимаются устранением неполадок.

Таллиннский аэропорт после 13 часов принял лишь один самолет - борт из Киева приземлился в 18:55, с опозданием почти на полтора часа. Остальные лайнеры не могут приземлиться из-за облачности и тумана.

Редактор: Сергей Михайлов



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