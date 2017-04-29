"Калев/Крамо" с трудом обыграл "Пярну Садам" в первой игре полуфинальной серии

Столичный "Калев/Крамо" и команда "Пярну Садам" провели первый матч в рамках полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу.

Поединок, в роли хозяина которого выступил "Калев", прошел в субботу вечером в Курессааре и завершился со счетом 73:71 в пользу действующего чемпиона страны.

Самым результативным в составе победителей оказался Эрик Кеэдус, набравший 14 очков.

Следующий матч серии, которая проходит до трех побед одной из команд, пройдет во вторник в Пярну.