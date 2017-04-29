Поезда Elron в будущем станут ездить быстрее

Поезда государственной компании Elron на линиях Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва в будущем смогут разгоняться до 135 километров в час.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, такую цель поставило перед собой правительство страны, сообщила в субботу, 29 апреля, "Актуальная камера".

Максимальная скорость доставленных в Эстонию в 2013 году поездов Elron составляет 160 км в час. НО сегодняшнее состояние железной дороги в стране не позволяет им ездить быстрее, чем 120 километров в час.

Для того, чтобы увеличить максимальную скорость движения до 135 километров в час в развитие железной дороги необходимо инвестировать около 22-х миллионов евро.

А для того, чтобы поезда могли ездить со скоростью 160 км/час, понадобилось бы вложить в развитие инфраструктуры несколько сотен миллионов евро.