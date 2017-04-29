Актуальная камера 29.04.2017 (20:00)

Вице-мэр Таллинна Сарапуу дает заряд трудового энтузиазма, министр Евгений Осиновский гребет изо всех сил и фотографирует задумчивых журналистов, Мартин Репинский и Сирет Котка играют свадьбу, а Тоомас Хендрик Ильвес шутит про тяжкую жизнь бывших президентов страны - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.
Поезда государственной компании Elron на линиях Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва в будущем смогут разгоняться до 135 километров в час.