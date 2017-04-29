В воскресенье в Эстонии будет дождливо, местами до 8 градусов тепла

Ночью облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер на материке юго-восточный, южный. На северном побережье северо-восточный. К утру перейдет к юго-западному, западному от 7-ми до 12-ти, на побережье порывами до 17 метров в секунду. На островах северо-западный, северный ветер от 10-ти до 15-ти, порывами до 20-ти метров в секунду. Температура воздуха от 1-го до 5-ти градусов выше нуля.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. К вечеру вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер юго-западный, западный от 5-ти до 12-ти, на островах и побережье порывами до 18-ти метров в секунду, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха от 3-х до 8-ми градусов выше нуля.