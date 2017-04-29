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Ратас: важно, чтобы предприниматели ЭР могли бы работать в Британии и после брексита ({{commentsTotal}})

Юри Ратас в Брюсселе.
Юри Ратас в Брюсселе. Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Премьер-министр Юри Ратас в субботу принял участие во внеочередной встрече Европейского совета.  27 стран-членов ЕС единогласно приняли установки на переговоры по выходу Соединенного королевства из Европейского союза. 

В установках определены рамки переговоров и выработана общая позиция ЕС и принципы, которых будут придерживаться в ходе переговоров, сообщила поздно вечером в субботу пресс-служба правительства ЭР.

"27 стран-членов Европейского союза договорились о том, что первый этап переговоров будет посвящен защите прав граждан и предприятий ЕС. После того, как по этим вопросам будут достигнуты приемлемые решения, мы перейдем к финансовым вопросам и к теме будущих отношений с Соединенным королевством. Мы считаем важным, чтобы и в будущем наши предприниматели по-прежнему могли беспрепятственно работать в Соединенном королевстве, и чтобы нашим гражданам были обеспечены права, исходящие из права Европейского союза", - подчеркнул премьер-минист р Юри Ратас.

"Позиции Европейского союза определены, и теперь мы готовы к переговорам. Мы желаем как можно плавнее достичь достаточного успеха на первом этапе переговоров, чтобы перейти к обсуждению будущих отношений с Соединенным королевством. По данной теме мы хотим видеть достаточно серьезный договор о торговле и партнерство в других сферах, включая сферы безопасности и внешней политики. В то же время Европейский союз во время председательства Эстонии продолжить свою обычную работу, обеспечивая людям чувство защищенности, экономический рос т и укрепляя политический и экономические союз стран-членов ЕС", - пояснил Ратас.

Перед саммитом премьер-министр встретился  с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, главой фракции социал-демократов и демократов Европарламента (S&D) Джанни Пителлой и главой фракции Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) Ги Верхофстадтом и обсудил с ними председательство Эстонии в ЕС и вопросы безопасности и внешней политики.

Редактор: Сергей Михайлов



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