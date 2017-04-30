Из-за сильного ветра может быть нарушено паромное сообщение с островом Прангли ({{commentsTotal}})
В воскресенье из-за сильного ветра может быть нарушено судоходное сообщение с островом Прангли.
По сообщению Kihnu Veeteed, пассажиров на линии сообщения с Прангли обслуживает паром Wrango, в работе которого в течении дня возможны проблемы.
В субботу из-за сильного ветра прервалось судоходное сообщение между Сааремаа и Хийумаа, а также между материком и островом Прангли.
Редактор: Надежда Берсенёва
Источник: BNS