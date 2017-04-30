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Джошуа победил Кличко и стал чемпионом мира в супертяжелом весе ({{commentsTotal}})

Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа бой за звание чемпиона мира.
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Фото: Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа бой за звание чемпиона мира. Автор: Reuters/Scanpix
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Украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, трижды побывав в нокдауне и сам отправив на пол британца

Украинец Владимир Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" проиграв техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа. Контракт, заключенный между боксерами, предполагает проведение боя-реванша, однако Кличко заявил, что о повторном поединке пока не думает, передает ТАСС.

Бои выигрываются на тренировках

Это был бой двух олимпийских чемпионов - Кличко выиграл золото Олимпиады-1996, а Джошуа - Игр-2012. В пятом раунде 27-летнему Джошуа удалось отправить Кличко в нокдаун, но, проводя атаку, британец потратил слишком много сил и быстро выдохся, из-за чего и сам в том же отрезке боя пропустил несколько значительных ударов. В шестом раунде Джошуа и вовсе упал - это случилось после того, как Кличко нанес мощный правый прямой. С седьмого по 11-й раунды поединок был в целом равным, с небольшим преимуществом украинского боксера; развязка наступила в 11-м раунде, когда Джошуа сначала дважды отправил Кличко в нокдаун, а потом обрушил такую серию ударов, что рефери счел необходимым досрочно остановить бой.

Кличко после поединка признал, что Джошуа был сильнее. "Сегодня бились двое джентльменов, и победил лучший. Отдаю дань уважения Энтони, мне понравился поединок. Очень хотел, чтобы руку подняли мне (как победителю), но он встал (после нокдауна), вернулся в бой и выиграл титулы", - сказал Кличко.

Владимир Кличко пока не готов проводить бой-реванш с Джошуа

На вопрос, намерен ли он реваншировать поражение, 41-летний украинский боксер ответил, что для начала хотел бы разобраться, как так вышло, что он проиграл.

"Я понимал, что его можно было отправить в нокаут, но учился с каждым раундом, - сказал, в свою очередь, Джошуа. - Я не был нацелен на то, чтобы перебоксировать соперника, я вышел на ринг, чтобы его нокаутировать. При всем к нему уважении, я хотел сделать ему больно".

"Сегодня я показал, что бои выигрываются на тренировках", - подчеркнул британец. При этом Джошуа отметил, что Кличко для него пример для подражания.

Теперь в активе Джошуа 19 побед (все нокаутом), ни одного поражения, в профессионалы он перешел в 2013 году, а боксом начал заниматься только в 2007-м. На счету Кличко, выступающего на профессиональном ринге с 1996 года, 64 победы, пять поражений. Что касается денежной стороны вопроса, то точные суммы гонораров Кличко и Джошуа не назывались, но, как до боя сообщали британские СМИ, оба боксера должны были гарантированно получить по 10 млн фунтов стерлингов, а в качестве бонуса - еще по несколько миллионов в зависимости от количества купленных трансляций у телеканала Sky Sports.

Кличко проиграл во второй раз подряд, в ноябре 2015 гола он уступил другому боксеру из Великобритании - Тайсону Фьюри. Джошуа после боя с Кличко отметил, что очень хотел бы сразиться с Фьюри.

Посмотреть на бой на трибунах крупнейшего стадиона Великобритании собралось около 90 тысяч зрителей, на продаже билетов организаторы сумели заработать больше $7 млн. Таким образом, поединок между Кличко и Джошуа стал самым посещаемым в боксе в 21 веке. Но все же не самым посещаемым в истории: так, в 1993 году сражение Хулио Сесара Чавеса и Грега Хаугена, которое состоялось в Мехико, посетило 132 тысячи человек, а поединок Тони Зейла и Билли Прайора, проходивший в американском штате Милуоки в 1941 году, - 135 тысяч.

Посмотреть на бой Кличко и Джошуа пришли многие знаменитости - например, голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он признался, что поединок на "Уэмбли" оказался одним из самых захватывающих изо всех, которые он когда-либо видел в жизни. "Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с великолепным поединком. Надеюсь, что будет реванш", - сказал он.

Редактор: Надежда Берсенёва



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