Полиция задержала выстрелившего в Тарту из стартового пистолета нетрезвого мужчину

В субботу по номеру вызова экстренной помощи поступило сообщение, что в Тарту из окна квартиры совершили выстрел в воздух из напоминающего оружие предмета; полиция установила, что речь идет о стартовом пистолете и никто не пострадал.

Около 15:30 в Центр тревоги сообщили, что на улице Ваксали в Тарту мужчина из окна четвертого этажа многоквартирного дома выстрелил в воздух из напоминающего оружие предмета. Полиция, проверившая окрестности дома, нашла под окном этот предмет, оказавшийся стартовым пистолетом. Находившиеся в квартире четверо нетрезвых мужчин были доставлены в отделение полиции. По предварительным данным, мужчины вместе распивали алкоголь, когда один из них, 1975 года рождения, схватил стартовый пистолет и по неизвестной причине выстрелил из него в окно.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск сказал, что стартовый пистолет не является оружием и взрослым разрешено обладать им. "Но в этом случае нужно учитывать то, где и как его использовали и в какой опасности себя могут чувствовать посторонние люди, которые не знают, что речь не идет об огнестрельном оружии", - пояснил Педоск.

Полиция возбудила дело о проступке в связи с нарушением общественного правопорядка.