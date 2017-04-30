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Оливер Стоун снимает фильм про Путина ({{commentsTotal}})

Американский режиссер Оливер Стоун cнимает фильм о Владимире Путине-
Американский режиссер Оливер Стоун cнимает фильм о Владимире Путине- Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Американский режиссер Оливер Стоун подтвердил, что снимает фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald, которой обладатель трех "Оскаров" дал интервью в преддверии поездки в Австралию.

Газета утверждает, что картина, в которой, в частности, будет идти речь о влиянии России на выборы в США, станет хитом. Отмечается, что лента выйдет в скором времени, передает Лента.

"Это не столько документалка, сколько фильм в формате вопросов и ответов", — отметил Стоун. "Господин Путин — один из самых влиятельных мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — большим врагом, — я думаю, что было бы крайне важно услышать, что он говорит", — добавил он.

Картина расскажет о взглядах российского лидера на различные события, которые произошли с тех пор, как он впервые стал президентом в 2000 году. По словам режиссера, американцы узнают о существовании такой точки зрения, о которой они раньше не слышали.

Стоун также сообщил, что его команда ездила к Путину четыре раза за два года. "Я говорил с ним изначально о деле [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена, которое будет обсуждаться в фильме. И из этого, как мне кажется, выросло доверие: он знал, что я бы не стал сильно редактировать то, что он сказал", — поделился кинодеятель.

Оливер Стоун снял три десятка фильмов ("Взвод", "Уолл-стрит", "Рожденный четвертого июля", "Дорз", "Прирожденные убийцы" и "Александр") и является обладателем престижных кинонаград. Он был режиссером трех картин об американских президентах — о Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем.

Редактор: Надежда Берсенёва



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