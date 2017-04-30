Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 30 апреля.

В программе:

Кибербезопасность и новые вызовы. Дмитрий Куликов расскажет о новшествах в этой сфере.

Мотоциклисты на дорогах. Ответственные участники движения или угроза для безопасности? В репортаже Николая Лощина.

Полгода плохая погода. Какой урожай нас ждет и как переживают капризы природы садоводы и пасечники - в сюжете Ирины Газизулиной.

Смотрите уже в 20:00 на ETV+.

Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.