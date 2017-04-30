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Трамп нарушил столетнюю традицию и не поехал на ужин с Ассоциацией корреспондентов ({{commentsTotal}})

Президент на 100-й день работы в должности предпочел поехать на митинг для своих сторонников Пенсильвании.
Президент на 100-й день работы в должности предпочел поехать на митинг для своих сторонников Пенсильвании. Автор: SCANPIX/REUTERS
За рубежом
За рубежом

Свой сотый день на посту Трамп предпочел отметить митингом для сторонников, а не корреспондентским ужином.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в честь 100 дней президентства, раскритиковал американские "лживые СМИ" и обвинил их в производстве фейков, передает Русская служба Би-би-си.

"Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами", - сказал Трамп в своей речи на митинге в Харрисбурге, штат Пенсильвания. - И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами".

"Жирная двойка"

Президент заявил, что если работа СМИ - быть честными и говорить правду, то они заслуживают "жирной двойки".

Трамп добавил, что журналисты оказались в ловушке на ужине в Вашингтоне, и предсказал, что мероприятие будет очень, очень скучным.

Президент на 100-й день работы в должности предпочел поехать на митинг для своих сторонников Пенсильвании. Мероприятие походило на его выступления перед избирателями во время кампании.

На ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме Трамп не поехал.

Ассоциация корреспондентов появилась более 100 лет назад, в 1914 году, и с 1921 года ее специальные ужины традиционно посещали президенты США. Трамп традицию нарушил.

"Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм", - написал он в "Твиттере".

На митинге Трамп также назвал свои первые 100 дней президентства очень продуктивными и сказал сторонникам, что впереди ждут великие, великие битвы, в которых он в любом случае победит.

Процесс пошел

Кроме того, Трамп пообещал, что все страны НАТО будут вносить свой финансовый вклад в укрепление безопасности блока.

"Мы заставляем страны НАТО, наконец, выплачивать справедливую долю. Они начали увеличивать свои вложения на миллиарды долларов, но мы не успокоимся, пока все не будут платить то, что они должны", - отметил он.

Президент напомнил, что за последние восемь лет США удвоили свои расходы на оборону. Столько же платили все страны альянса вместе взятые.

"Нечестно", - констатировал он. Сторонников он заверил, что вооруженные силы страны ждет модернизация.

"Поддержание первенства Америки подразумевает восстановление наших вооруженных сил. И мы начали этот процесс", - сказал он.

Обещал снизить налоги

Президент также пообещал гражданам "одно из крупнейших в истории" страны сокращение налогов.

По словам Трампа, его администрация предлагает крупные налоговые льготы для среднего класса и понижение налогов для бизнеса с 35% до 15%.
"Вы увидите: компании будут развиваться, они вернутся в нашу страну и больше не будут ее снова покидать, потому что налоги и регулятивные нормы будут честными", - сказал Трамп.

Редактор: Надежда Берсенёва



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