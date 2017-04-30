Исследование в Финляндии: молодежь пьет намного меньше, чем предыдущее поколение

Канун Первомая – один из самых популярных праздников среди молодежи. Но, если верить школьным опросам, сейчас молодые люди уже не напиваются так, как раньше, передает Yle.

"Да, я согласен с тем, что молодежь употребляет меньше алкоголя. Наверное, люди стали умнее и несовершеннолетние не балуются алкоголем или наркотиками. Причин этому много, среди прочего повлияли как просветительская работа, так и рассказы родителей о своем опыте и том, что пить нет смысла", – считает Оскари Масалин, гимназист из Савонлинна.

Такого же мнения придерживаются как исследователи Ведомства здравоохранения и социального развития, так и молодежные работники. Сейчас ведомство проводит исследование, цель которого выяснить, почему современная молодежь употребляет меньше алкоголя.

По предварительным данным, полученным в ходе исследования, родители стали жестче относиться к употреблению детьми алкоголя. С другой стороны, за последние годы отношения между родителями и детьми стали более равноправными, и молодым уже не приходиться бунтовать против старших.

"В ходе просветительской работы уже не указывают пальцем и не говорят, что так нельзя делать, и все эксперименты приведут к смерти. Сейчас это делают с юмором", – поясняет Анне Кохвакка, координатор антиалкогольной работы из Миккели.

На ситуацию повлияло и то, что в магазинах уже не так просто купить алкогольные напитки, поскольку у всех, кто выглядит моложе 30 лет спрашивают документы.

Кроме того, как показывает исследование, молодежь проводит все больше времени в интернете и соцсетях. Когда люди встречаются виртуально, то редко идет речь о выпивке.

"Мы и сейчас тусуемся в центре города, и я считаю, что традиция собираться вместе до сих пор жива. В интернете часто сталкиваешься с информацией, что употребление одурманивающих средств – это плохо, и, наверное, это тоже влияет на то, как молодые употребляют алкоголь", – в свою очередь отмечает Сонья Торпакко, гимназистка из Савонлинна.

Исследование о тенденциях употребления алкоголя среди молодежи будет опубликовано в течение этого года.