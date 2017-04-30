В аэропорту "Внуково" задержали мигранта из Таджикистана со взрывоопасным грузом

Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта "Внуково" банку с порохом и патроны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - рассказал источник "Интерфаксу".

Собеседник агентства отметил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.

"Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах, - сказал источник. - Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины".

Нарушитель был задержан и передан полиции. Он оказался гражданином Республики Таджикистан, направлявшимся, по его собственным словам, на родину. "Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы", - отметил собеседник "Интерфакса".

Позже МВД подтвердило агентству факт задержания гражданина, пытавшегося пронести опасный груз в здание аэропорта "Внуково". "В субботу на входе в аэропорт, во время личного досмотра, сотрудниками полиции у гражданина был обнаружен охотничий порох и охотничьи патроны", - сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

По словам сотрудника пресс-службы, гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

ТАСС сообщает о двух задержанных

В аэропорту "Внуково" задержаны двое граждан ближнего зарубежья с порохом и охотничьими патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка, передает ТАСС.