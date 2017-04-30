ФОТО: Тарту провозгласили эстонской столицей кино

По словам Клааса, именно в Тарту в 1908 году был открыт первый кинотеатр в Эстонии, и сегодня в городе происходит активная деятельность в сфере кино. "Теперь, когда здесь есть и самый современный в Европе кинокомплекс, Тарту действительно можно рассматривать как столицу кино Эстонии", - сказал Клаас, передает новостной портал ERR.

Кинокомплекс занимает площадь 3500 кв. метров, здесь 6 кинозалов на почти тысячу мест, таким образом число мест в тартуских кинотеатрах увеличилось вдвое. Здесь также есть первый зал Apollo MAX и комнаты для проведения детских дней рождения.

Инвестиции в новый кинокомплекс составили почти 2,5 млн евро.