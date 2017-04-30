Филиппа Киркорова наградили Орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в воскресенье Путин поздравил певца с 50-летним юбилеем, передает Интерфакс.

Филипп Киркоров - советский и российский певец, актер, композитор и продюсер. В 2008 году удостоен звания Народного артиста РФ. Восемь раз награждался премией "Овация", пять раз премией World Music Awards как самый популярный российский исполнитель.