ФОТО: депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарве

В воскресенье, 30 апреля, состоялось венчание двух членов Рийгикогу от Центристской партии - Мартина Репинского и Сирет Котка.

Венчание состоялось в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, а само празднование будет проходить на мызе Мяэтагузе, сообщает "Северное побережье".

На свадьбе ожидается много гостей, в том числе и вся элита Центристской партии во главе с премьер-министром Юри Ратасом и его супругой. Также среди гостей кроме беспартийных и центристов есть социал-демократы и члены IRL.

Тамадой будет актер драмтеатра Николай Бенцлер, недавно признанный лучшим актером второго плана. О музыке позаботятся Эдуард Томан и виолончельный квартет "C-Jam".

Репинскому и Котка по 30 лет. У Репинского есть ребенок, рожденный в гражданском браке.