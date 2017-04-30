Умер украинский поэт и писатель Борис Олейник

Известный украинский поэт, писатель и политический деятель Борис Олейник после тяжелой болезни скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил знакомый писателя, украинский журналист Михаил Маслий.

"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит за его жизнь и что будет после него. "Я тем уже горжусь, что украинец сроду", — классика, которая также принадлежит перу и действиям этой многогранной личности ", – написал Маслий на своей странице в Фейсбуке, передают Vesti.ua.

"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всех мирах именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то" – чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", – добавляет он.

Борис Ильич Олейник — украинский поэт, переводчик, государственный деятель. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей, которые переводились на русский, чешский, словацкий, польский, сербский, румынский, итальянский и другие языки.

Борис Олейник был единственным народным депутатом от украинской Компартии, поддержавшим Оранжевую революцию 2004 года. Находясь во время начала акций протеста в Польше, он отправил поздравление их участникам и вскоре сам принял в них участие.

После его голосования за назначение правительства Юлии Тимошенко наряду с тремя другими коммунистами 2 марта 2005 года был исключен из партии и фракции КПУ.

21 октября 2005 года Борису Олейнику было присвоено звание Героя Украины.