Российский оппозиционер Навальный может ослепнуть на один глаз из-за ожога заленкой

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный написал в своем блоге, что его правый глаз, обожженный зеленкой 27 апреля, может перестать видеть полностью, поскольку лечение пока не дает результатов.

"Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы, и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным", — написал Навальный. По его словам, есть риск, что вылечить глаз не удастся, передает meduza.io.

Он рассказал, что при нападении, по мнению врачей, могла быть использована размешанная с чем-то еще зеленка, поскольку просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя. После аналогичного нападения в Барнауле он начал нормально видеть уже через 10 минут.

Навальный заявил, что считает организатором нападения администрацию президента РФ, поскольку информацию нападавшим о его передвижениях, по его мнению, могут дать только спецслужбы. "Они же гарантируют неприкосновенность, "неработающие камеры“ и нежелание полиции вести расследование", — написал он.

Уголовное дело по его заявлению до сих пор не возбуждено, сообщил оппозиционер.

"В конце-концов, я всегда говорил, что мой любимый фильм — Терминатор-2, так что сам во всем виноват. Песков скажет, что я сам подсознательно стремился" — написал Навальный.

Нападение на Алексея Навального было совершено 27 апреля у офисного центра "Омега-Плаза" в Москве. Нападавший, которого засняли камеры видеонаблюдения, плеснул в лицо Навального зеленкой. В больнице, куда обратился политик, ему поставили диагноз "химический ожог глаза". Из-за травмы Навальный пропустил открытие предвыборного штаба в Астрахани.