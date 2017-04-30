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Баскетболистки "Рапла" завоевали серебро Балтийской лиги ({{commentsTotal}})

Баскетболистки БК
Баскетболистки БК "Рапла". Автор: Facebook
Спорт
Спорт

Женская баскетбольная команда БК "Рапла" успешно завершила сезон, завоевав историческое серебро на турнире Балтийской лиги.

В воскресенье БК "Рапла" проиграла в финале россиянкам из "Динамо" Курск со счетом 42:70 (12:29, 9:11, 8:10, 13:20), передает новостной портал ERR.

Лучшей у баскетболистов Рапла были Пиргит Пюй, она принесла команде 12 очков, Дарья Липанская — 9 и Лайна-Каарманн - 8 очков.

У россиянок лучшими были Екатерина Поляшова — 16 очков, и Татьяна Сема — 14 очков.

Редактор: Надежда Берсенёва



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