Баскетболистки "Рапла" завоевали серебро Балтийской лиги

В воскресенье БК "Рапла" проиграла в финале россиянкам из "Динамо" Курск со счетом 42:70 (12:29, 9:11, 8:10, 13:20), передает новостной портал ERR.

Лучшей у баскетболистов Рапла были Пиргит Пюй, она принесла команде 12 очков, Дарья Липанская — 9 и Лайна-Каарманн - 8 очков.

У россиянок лучшими были Екатерина Поляшова — 16 очков, и Татьяна Сема — 14 очков.