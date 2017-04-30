Курессааре объявлен Солнечной столицей Эстонии

Согласно статистической выборке метеорологических служб, именно в этом городе на Сааремаа больше всего солнечных дней по сравнению с другими городами нашей страны.

Данные статистики подтверждают и данные первых четырех месяцев текущего года.

Правда, сегодня, здесь как раз было облачно и даже накрапывал дождь, но местами сквозь завесу облаков, пробивались и солнечные лучи.