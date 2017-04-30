Волейболисты таллиннского "Сельвера" выиграли чемпионат Эстонии

Таллиннский "Сельвер" второй раз подряд стал чемпионом Эстонии по волейболу среди мужских команд.

В шестом матче золотого противостояния таллиннский "Сельвер" на своей площадке обыграл тартуский "Бигбанк" 3:1 (27:25, 25:15, 20:25, 25:20) и выиграл серию со счётом 4:2.

Лучшим у "Сельвера" был Оливер Орав, который принес команде 23 очка.

Лучшим у тартуского "Бигбанка" был Меэлис Кивисилд, принесший команде 12 очков.