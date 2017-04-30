Итоги апрельского шторма: поваленные деревья, поврежденные машины и отключения электричества

Северное побережье Эстонии оправляется после разбушевавшегося шторма. Спасатели выезжали на вызовы в основном – убирать поваленные деревья и опоры линий электропередач. Наладить электроснабжение во всех домах пока не удалось, передает "Актуальная камера".

А субботу, 29 апреля, метеорологическая служба направила по всей Эстонии штормовое предупреждение первого уровня. Обесточены оказались 11 000 домохозяйств, из них 8500 – в Ляэне-Вируском и Харьюском уездах.

На этот раз непогода принесла только мелкие пакости. Накануне спасатели получили более сотни вызовов, связанных с последствиями шторма, преимущественно в северной части страны. По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

"В основном это поваленные на проезжую и пешеходную часть деревья. Несколько деревьев упали на автомобили. В некоторых местах линии электропередач отошли от опор, где-то повалило столбы. Посбивало несколько рекламных щитов. Снесло крышу одного из многоэтажных домов", – рассказал ответственный дежурный Спасательного департамента Тоомас Кяэпарин.

Почти во всех домохозяйствах, которые остались вчера без электричества налажено электроснабжение, за исключением сорока клиентов в Харьюмаа. Бригады работают и по прогнозам к вечеру воскресенья электроснабжение удастся восстановить. Однако сегодня после 17:00 поступили вызовы из Козе, там было 100 случаев.

Синоптики: прогноз на май не радужный



"Первые дни мая будет тепло, но затем будет небольшая волна холода – чуть-чуть похолоднее и посырее. С 7 по 15 мая будет холоднее. Возможны осадки, – сказала синоптик Надежда Павлова. – А с 15 мая, к сожалению, опять зачастят циклоны. Это означает грозовые дожди. Особой жары не ожидается, хотя наши +10 градусов будут".

Если май не подведет, то и лето будет теплым. Остается только надеется и продолжать ждать у моря погоды.