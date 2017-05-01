"Актуальная камера +" 30.04.2017 (20:00)

В воскресенье, 30 апреля, состоялось венчание двух членов Рийгикогу от Центристской партии - Мартина Репинского и Сирет Котка.
Вице-мэр Таллинна Сарапуу дает заряд трудового энтузиазма, министр Евгений Осиновский гребет изо всех сил и фотографирует задумчивых журналистов, Мартин Репинский и Сирет Котка играют свадьбу, а Тоомас Хендрик Ильвес шутит про тяжкую жизнь бывших президентов страны - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
В воскресенье из-за сильного ветра может быть нарушено судоходное сообщение с островом Прангли.