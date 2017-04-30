Музей на маяке Суурупи вновь открыт для посетителей

Маяк в Суурупи, которому уже стукнуло 257 лет, снова открыт для посетителей, передает "Актуальная камера".

Музей на маяке основали дочери последнего его служителя – здесь женщины провели свое детство. В советское время этот маяк был закрытым объектом, поскольку с его верхней площадки можно было наблюдать расположение воинских частей.

Маяк Суурупи входит в сотню маяков мира, которые представляют собой архитектурную ценность. Всего же в Эстонии 41 маяк, шесть из них считаются историческим достоянием.