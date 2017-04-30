Отт Тянак занял третье место на ралли в Аргентине

Эстонский автогонщик Отт Тянак занял третье место на пятом этапе чемпионата мира по авторалли в Аргентине. Это был уже его третий подиум в текущем сезоне, передает "Актуальная камера".

Эстонский автогонщик команды "М-спорт" Отт Тянак отлично отработал все дни ралли Аргентины. Он начал борьбу достаточно осторожно. И по итогам первых двух дней занимал пятое место в общем зачете этапа.

Однако в субботу Тянак стал ехать более рискованно и агрессивно, и его результаты резко пошли вверх. Эстонский автогонщик сначала выиграл 13-й спецучасток, а потом на двух следующих скоростных отрезках показал второе время. Это позволило ему не только подняться на третью позицию в общем зачете, но и существенно сократить отставание от лидеров.

Заключительный день ралли Аргентины Тянак начал с победы на 16-м допе. Перед заключительным бонусным спецучастком эстонский гонщик уступал лидеру – своему партнеру по команде "М-спорт" британцу Эльфину Эвансу – 27,8 секунды. И Тянак уверенно проехал 16-тикилометровый отрезок. На нем он показал третий результат, что обеспечило ему третье место по итогам этапа и три бонусных очка в общий зачет чемпионата мира. И это было третье призовое место Тянака на пяти этапах этого сезона.

Победу на ралли Аргентины буквально на последних метрах вырвал бельгиец Тьерри Нофвиль из команды Hyundai. В итоговом протоколе он на 0,7 секунды опередил лидировавшего практически со старта этапа Эванса.