"АК+": холодная весна обнадеживает садоводов

Переменчивая погода – визитная карточка этой весны. Как оценивают садоводы и фермеры влияние капризов природы на урожай – в сюжете пярнуского корреспондента "Актуальной камеры+".

Затянувшаяся холодная весна, ночные заморозки заставляют садоводов запастись терпением. Пока некоторые жалуются, Харри Поом – один из владельцев хозяйства Сааре-Тырвааугу в Пярнуском уезде – радостно потирает руки. Он уверен, что затянувшиеся холода обещают неплохой урожай.

"Плодовые деревья цвести будут позднее, чем обычно. И это хорошо, потому что тогда уже не будет весенних заморозков", – сказал Харри Поом.

Чтобы подкрепить надежды на урожай, Харри советует на одном из плодовых деревьев пожертвовать уже набухшей почкой. Почку нужно аккуратно надрезать. Если изнутри она зеленая – значит живая.

"Ну вот, груша тоже скоро цвести будет, если тепло будет. Урожай будет", – радуется фермер.

В саду у Харри Поома растут яблони, сливы, груши, вишня, черешня. На всех плодовых деревьях почек предостаточно. Есть в этом хозяйстве и экспериментальное дерево. В крону сливы Харри привил ветку абрикоса и, несмотря на то, что абрикос в нашем климате ведет себя капризно, садовод уверен получить урожай.

На дворе уже давно календарная весна. 20 марта в свои права вступила весна астрономическая. Но садоводы с нетерпением ждут прихода метеорологической весны, когда среднесуточная температура должна быть не ниже +5 градусов.

Пасечники вынуждены подкармливать пчел

Семья пчеловодов Талимаа с хутора "Mesi talu" в столь холодную недружелюбную весну внимательно следят за своей пасекой. Пчелы сейчас нуждаются в особой заботе. Обычно в начале марта пчелы уже вылетают из ульев, получают пыльцу. Но сейчас пыльцы нет. Для того, чтобы пчелы смогли пережить такую холодную весну, хозяева готовят им дополнительную еду из меда, цветочной пыльцы, воды и сахарной пудры.

Пчелы чувствительны к пониженным температурам и во время внезапного похолодания вылетевшие особи гибнут.

Только в цветочных теплицах весна наступает по расписанию

В цветочных теплицах микроклимат под контролем. К сезону в хозяйстве "Тоотси Айанд" зеленеют, набираются сил и красок 100 600 растений.

"Мы уже, наверное, забыли, что пять лет назад у нас было даже -19.. -17 в такое время. Мы привыкли, что у нас очень теплые зимы. Но надеемся, что весна будет еще теплее", – сказал член правления "Тоотси Айанд" Тарво Альвет.

Единственным растением, которое уже сейчас самые нетерпеливые садоводы могут высадить, являются "Анютины глазки". По разнообразию и насыщенности цветовой гаммы этой культуре нет равных. Несмотря на хрупкий вид, трогательное название, анютины глазки не отнесешь к разряду неженок и скромниц. Они не боятся холодов, конечно, до определенных пределов.

Весна 2017 оказалась дамой весьма капризной и непредсказуемой. Значит, нужно просто запастись терпением.