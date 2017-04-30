На 1 мая синоптики обещают в Эстонии солнце, воздух прогреется до +14 градусов

Предстоящей ночью будет ясно и без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от -3 до +3 градусов.

Днем тепло будет от +9 до +14 градусов, а вот на побережье прохладнее – от +5 до +7 градусов. В Западной Эстонии погода будет солнечная и ясная, на востоке – немного облачно. Осадков не предвидится. Ветер западный 2-7 м/с, на северном побережье 5-11 м/с.