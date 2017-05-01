Дорожные работы и спортивное мероприятие изменят организацию дорожного движения

В Харьюмаа, на первом километре шоссе Кийа-Вяэна-Вити начинается прокладка водопровода и канализационной трассы, из-за чего на данном отрезке ограничена скорость движения транспорта.

В Вильяндиском уезде на 53-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, а также на первом километре шоссе Вильянди-Рынгу скорость движения будет ограничена в связи со спортивным мероприятием.

В том же уезде шоссе Вильянди-Рынгу будет закрыто на участке с 4,2 по 4,5 километр со вторника по 11 мая в связи с ремонтом.

Объезд - по Пайсту-Холстре, Лооди-Хельме, Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и по улице Лайду. Грузовому транспорту рекомендуется объезд через Каркси-Нуйа и Тырва. Маршруты местных автобусов перенаправлены по дорогам местного значения, которые пролегают через деревню Вардья. Таким образом, маршрут удлинится на восемь километров.

В Ярвеском уезде на 4-м километре шоссе Ярва-Яани-Кодасема движение будет перекрыто во вторник с 8 до 17 часов в связи с ремонтом. Объезд - через Ярва-Яани. Маршрут из-за этого станет длиннее на 10 километров.