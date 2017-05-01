На рейсе "Аэрофлота" Москва-Бангкок из-за турбулентности пострадали 25 человек

Из 313 находившихся на борту пассажиров 25 были госпитализированы в Бангкоке в понедельник, 1 мая. На данный момент 14 из них еще остаются в больницах - некоторым требуется операция.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Аэрофлот".

Авиакомпания опровергает информацию, распространяемую рядом СМИ о том, что в результате инцидента несколько пассажиров получили компрессионный перелом позвоночника.

"Представители "Аэрофлота" совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи, - сообщает компания. - Все расходы на лечение пассажиров мы полностью взяли на себя".

Как сообщает посольство РФ в Таиланде на своей странице в фейсбуке, россияне доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести - в основном переломами и ушибами. Некоторым требуется операция.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Москва-Бангкок, 1 мая на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму.