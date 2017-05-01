Новый худрук Русского театра Филипп Лось: главным источником дохода должны быть деньги зрителей

В сентябре новым художественным руководителем Русского театра Эстонии станет Филипп Лось, который пока еще работет заместителем директора ‎Московского ТЮЗа. По его мнению, единственный русский театр в Эстонии не может быть авторским. Худрук планирует приглашать режиссеров с разными идеологиями и привлекать как можно больше разных зрителей, в том числе и эстоноязычных. Ведь, по его мнению, главный источник дохода театра — деньги зрителей.

Как отмечал ранее член совета Русского театра Эстонии Яак Аллик, руководство театра искало не гениального режиссера с глобальным видением, а в первую очередь хорошего менеджера.

"Я считаю, что это вполне оправданный выбор. Русский театр в Эстонии всего один, и он не может пытаться быть авторским, т.е. театром одного режиссера. Кому-то этот режиссер нравится, а кому-то — совершенно неприемлем, и тогда театр начинает терять публику. Я хочу, чтобы были разные режиссеры — разные по своей идеологии, мировоззрению, художественному восприятию мира", - сказал Лось и добавил, что таким образом он надеется привлечь максимальное количество зрителей. "Я думаю, что в этом основная задача", - подчеркнул он в интервью для передачи "Кофе+" на телеканале ETV+.

Будущий художественный руководитель театра считает привлечение зрителей ключевым моментом, в том числе и для финансового успеха театра. По той же причине он считает важным привлекать в театр как можно больше эстоноязычного населения.

"Я так привык, что в театре главный источник дохода — деньги зрителей. Нельзя жить на одну субсидию. Нужно жить на продаже своего успеха. Поэтому надо найти ключ к этому успеху и тогда денег будет больше", - заявил он.

Свой режиссерский вклад в театр будущий худрук видит лишь малой частью из всего того, что предстоит сделать.

"В первую очередь надо думать о зрителях, о завтрашнем дне, о труппе и всех поколениях труппы — чем им завтра заниматься и что репетировать и показывать зрителю. В этом отношении должен быть более широкий кругозор".

"У меня есть постановочный план до середины 2019 года, когда я в принципе знаю, кто будет работать. Но в театре есть директор, ведущие актеры, художественный совет, коллектив, и я должен услышать их мнение. Потому что я могу сказать "Ах, какая идея!", а им она покажется скучной и тогда нужно будет предложить другую идею", - сказал будущий руководитель.

По словам Филиппа Лося, 4 мая он познакомится с коллективом театра, где им предстоит обсудить планы и новые спектакли.