В России 1 мая встречают шествиями и гуляньями

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), по предварительным оценкам, привлечет на первомайские акции по всей стране более 2,5 млн человек, в том числе более 870 000 молодых активистов.

Наиболее массовые акции, организованные ФНПР, проходят в Москве (около 100 000 участников), Якутске, Краснодаре (по 50 000), Самаре (39 000), Перми (37 000), Ижевске (30 000), Магнитогорске (28 000), Владивостоке (24 000), Курске (23 000), в Хабаровске, Ангарске, Прокопьевске, Новотроицке, Березниках, Екатеринбурге, Воронеже и Рязани (по 20 000), отмечают в профобъединении, а также во многих городах Дальнего Востока - в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, сообщает "Интерфакс".

Согласно планам ФНПР, шествия пройдут в 737 городах и районных центрах РФ.

Основной лозунг ФНПР на Первомай - "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Среди лозунгов на первомайских акциях также встречаются такие, как "Зарплате - реальный рост!", "Бедная молодежь - государство без будущего!", "Требуем МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума!", "Серая зарплата сегодня - черные дни завтра!".

ФНПР является крупнейшим российским профобъединением, в членских организациях которого состоит более 20 млн человек.